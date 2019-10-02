Kalp şeklinde armut yetişti

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde armut hasadının başlamasıyla üreticiler, armudu satabilmek için farklı yöntemler deniyor. Coğrafi işaret alan Karyağdı armudu üreticisinin son yöntemi ise kalpli ve kare şeklinde armut üretmek oldu. İlçenin büyük armut üreticilerinden Şükrü Doğrul, armutları Çin'den getirtilen özel kalıpların içine koyarak üretimi denedi. İlk yıl kalıplı üretimden aldığı sonuçlar Korkutelili ürecinin yüzünü güldürdü.Armudu daha çok küçükken kalıplara koyduğunu anlatan Doğrul, "Bu kalıplar içinde büyüdükçe armut kalp şeklini alıyor. Bizim amacımız değişik yollar ile pazar yaratmak" dedi.