KOSGEB ile hayalleri gerçekleşti

BUGÜN NELER OLDU

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) girişimcilerin yanında olmayı sürdürüyor. Isparta'da Şeyda Birsen Savaş da, KOSGEB'e başvurarak devlet desteğiyle adını taşıyan güzellik merkezini kurdu. 28 yaşındaki genç güzellik uzmanı Savaş, lazer epilasyon, carbon peeling, leke tedavisi gibi son teknolojileri de destekle merkezinde hizmete sundu. Savaş, yaklaşık 14 yıl sektörde çalışarak kazandığı tecrübesini, bu kez devlet desteğiyle açtığı iş yerinde hayata geçirdi.Henüz 28 yaşında olan Savaş, "Bugüne kadar çeşitli yerlerde çalışarak kendimi geliştirdim. Kendi merkezimi kurmak hep hayalimdi. Ama uzak bir hayaldi. Devletin desteği sayesinde hayallerimi gerçekleştirdim" dedi.