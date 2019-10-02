Toprak’a nazar değdi

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DünyaSuperbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 11. ayağının ikinci yarışını kazanan Kawasaki takımının Büyük Britanyalı pilotu Jonathan Rea, şampiyonluğunu ilan etti. Başkent Paris yakınlarındaki 4,4 kilometrelik Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi. Kawasaki takımından Jonathan Rea, 2. cepten başladığı mücadeleyi ilk sırada bitirdi.Bitime 4 yarış kala en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 129 puana çıkaran Rea, peş peşe 5. şampiyonluğuna ulaştı.Toprak, 3. sıradaki Aruba-Ducati takımından Alvaro Bautista'ya yaptığı atağın ardından rakibinin arkadan çarpmasıyla motosikletinden düştü. Şampiyonanın 12. ayağı, 12-13 Ekim tarihlerinde Arjantin'de yapılacak.