2 saatlik uyku ile oğlu için nöbette

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ANTALYA'DA Gültekin- Necla Gümüştekin çiftinin tek çocukları Taha, anne karnında kordona dolaşması sonucu, nörolojik epilepsi hastası olarak sezaryenle dünyaya geldi. Minik Taha'nın, anne karnında kordona dolanması nedeniyle kısa süreli oksijensiz kaldığı ve yutkunma refleksini kaybettiği belirlendi.Yatağa bağlı şekilde güçlükle yaşamını sürdüren Taha'nın tüm ihtiyaçlarını ise annesi karşılıyor. Necla Gümüştekin, "Sürekli başındayım, günlük 1,5- 2 saatlik uykuyla duruyorum. Günde farklı zamanlarda 15 kez ilaç vermek zorundayım. Başından da hiç ayrılamıyorum. Adeta belgesiz bir hemşire oldum. Yoğun bakımda hocalarımız bize yöntemleri öğretti" dedi.Eşinin bir otelde garsonluk yaptığını belirten Necla Gümüştekin, kendisinin bakım ücreti aldığını kaydetti. Gümüştekin, "Çocuğuma bakmak zorunda kaldığım için ben çalışamıyorum. Aldığımız 1300 lira bakım ücreti ama o da yetmiyor. Aylık 3 bin 500 lira medikal masrafı oluyor" diye konuştu. Taha için bir de hastane yatağına ihtiyaçları olduğunu anlatan Necla Gümüştekin, yardım istedi.