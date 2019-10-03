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Alanya’da Yaşlılar Günü kutlandı

Giriş Tarihi: 3.10.2019
Alanya’da Yaşlılar Günü kutlandı
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü dolayısıyla Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yaşlıları bilinçlendirmek amacıyla seminer düzenledi.

EĞİTİM SEMİNERİ
Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi'nde düzenlenen seminer öncesi Alanya Belediyesi Başkan Yardımcı Nazmi Yüksel ve Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül vatandaşlara karanfil dağıttı. İlk olarak Alanya Belediyesi Engelsiz Yaşam Sorumlusu Esra Yemez 'yaşlılık psikolojisi' konulu seminerini gerçekleştirdi. Ardından Alanya Belediyesi doktor fizyoterapisti Erdem Demir 'yaşlı sağlığı' konusunda bilinçlendirme ve ileriki yaşlarda fiziksel aktivitenin önemini anlattı.
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Alanya’da Yaşlılar Günü kutlandı
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