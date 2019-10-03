Alanya’da Yaşlılar Günü kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü dolayısıyla Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yaşlıları bilinçlendirmek amacıyla seminer düzenledi.Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi'nde düzenlenen seminer öncesi Alanya Belediyesi Başkan Yardımcı Nazmi Yüksel ve Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül vatandaşlara karanfil dağıttı. İlk olarak Alanya Belediyesi Engelsiz Yaşam Sorumlusu Esra Yemez 'yaşlılık psikolojisi' konulu seminerini gerçekleştirdi. Ardından Alanya Belediyesi doktor fizyoterapisti Erdem Demir 'yaşlı sağlığı' konusunda bilinçlendirme ve ileriki yaşlarda fiziksel aktivitenin önemini anlattı.