Antalya yine örnek oldu

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AKDENİZ Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi Akademik Yılı açılış töreni Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Törene katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık olarak toplumda aktif ve sağlıklı yaşlanmanın sayısını artırmak için alınması gereken önlemlerle ilgili gerekli çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı. Selçuk ama amaçla, 168 bin yaşlıya ailesinin yanında evde bakım desteği verildiğini söyledi.Yaşlılara hürmeti kültürden gelen bir gelenek olarak gördüklerini vurgulayan Selçuk, Tazelenme Üniversitesi'nin de kültürden gelen geleneğin güzel bir projeye dönüşmesinin en güzel örneği olduğunu belirtti. Selçuk, "Önümüzdeki dönemde YÖK'le beraber tazelenme üniversitelerini inşallah tüm üniversitelerimizde yaygınlaştıracağız" dedi. İnsanın yaşı kaç olursa olsun hayata daha pozitif, daha olumlu bakabilmesi, çevresine faydalı olabilmesi gerektiğini dile getiren Selçuk, her yaşın bir tecrübe olduğuna işaret etti. Bakan Selçuk, konuşmasının ardından, Tazelenme Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da Bakan Selçuk'a plaket verdi. Öğrenciler Selçuk'a file çanta hediye etti.