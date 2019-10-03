Antalyaspor asla korkmaz

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, cuma günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki toplantıda basın mensuplarıyla buluşanKorkmaz, "Kendi evinde 25-30 dakika baskılı oynayan bir takım var. Bu baskıyı bizim de hissedeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe aynı oyununu ve baskısını devam ettirecektir. Ancak biz de iyi hazırlanıyoruz. Moral motivasyon olarak da iyi durumdayız" diye konuştu.3-0'lık Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de olan Charles ve Gustavo'nun sakatlıkları olduğuna değinen Korkmaz, "Durumları yarın belli olacak. Önlemlerimizi alacağız.İyi futbol oynayan, iyi mücadele eden, rakipten daha fazla koşan bir takım olmak zorundayız. Bütün Türkiye'nin izleyeceği bir maç olacağı için oyuncuların motivasyona da ihtiyacı olmayacak" ifadelerini kullandı.