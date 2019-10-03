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Chahechouhe kendini buldu

’un yeni kozu Aatif Chahechouhe kendini buldu. Her lig maçında performansı yükselen Faslı oyuncu istatistiklerde önde çıktı

Giriş Tarihi: 3.10.2019
Chahechouhe kendini buldu
Antalyaspor'un bu sezonun flaş transferi Aatif Chahechouhe kendini buldu. Sezon başında yaşadığı sakatlık gerekçesiyle hazırlık kampında tam anlamıyla yer alamayan Faslı futbolcunun performansı her lig maçında biraz daha yükseldi. Kırmızı beyazlı forma ile ilk gol sevincini Yeni Malatyaspor karşısında yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, alınan galibiyette de önemli pay sahibi oldu.

ÇALIM USTASI
Aatif Chahechouhe, geçen 6 maçta Süper Lig'de en çok adam geçen futbolcular arasında yer aldı. Başarılı futbolcu, maç başına 2.33 adam geçme oranı yakalayarak ligde 5'inci sırada yer aldı. Maç başına 1.7 şut ortalamasıyla oynayan golcü oyuncu, yüzde 89 pas ve ikili mücadelede de yüzde 55 başarı oranı tutturdu.
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Chahechouhe kendini buldu
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