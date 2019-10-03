BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor'un bu sezonun flaş transferi Aatif Chahechouhe kendini buldu. Sezon başında yaşadığı sakatlık gerekçesiyle hazırlık kampında tam anlamıyla yer alamayan Faslı futbolcunun performansı her lig maçında biraz daha yükseldi.33 yaşındaki futbolcu, alınan galibiyette de önemli pay sahibi oldu.Aatif Chahechouhe, geçen 6 maçta Süper Lig'de en çok adam geçen futbolcular arasında yer aldı. Başarılı futbolcu, maç başınaMaç başına 1.7 şut ortalamasıyla oynayan golcü oyuncu, yüzde 89 pas ve ikili mücadelede de yüzde 55 başarı oranı tutturdu.