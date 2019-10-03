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Dövme dahil tatil kampanyası tuttu

Giriş Tarihi: 3.10.2019
Dövme dahil tatil kampanyası tuttu
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde 5 yıldır faaliyet gösteren Cleopatra Ink Dövme Stüdyosu, sınırları aştı. Dünya çapında 56 ödül kazanarak ismini duyuran dövme stüdyosu, Türkiye'de 18, Güney Afrika'dan Finlandiya'ya kadar 7 farklı ülkede de işletmelere isim hakkı verdi. Şirket, 2020 yılında Türkiye ve dünyada 100 şube hedefi koydu. Bünyesinde bulunan dövme sanatçılarının ödüller almasının ardından özellikle Avrupa'dan yoğun ilgiyle karşılaşan stüdyo, müşterilerini Alanya'ya çekmek için 2016 yılında dövme turizmi projesi başlattı.

SINIRLARI AŞTI
Turistlere ülkelerindeki dövme maliyetine Alanya'da konaklamalı tatil ve dövme hizmeti sunan şirket kısa sürede dünyada en çok bilinen stüdyo haline geldi.
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Dövme dahil tatil kampanyası tuttu
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