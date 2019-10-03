Finike’de grev var

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Antalya'da 63 yıl sonra CHP'ye geçen Finike Belediyesi'nde işçi ve yönetim arasındaki kriz büyüyor. Daha önce işçilerin maaşını ödeyememesi ile gündeme gelen Finike Belediyesi, şimdi de toplu iş sözleşmesini imzalamaya yanaşmayınca, işçiyi karşısına aldı. HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası grev kararı aldı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 24 Nisan'da yeterli sayıya ulaştığı için Hizmet-İş Sendikası'na yetki tespiti verilirken aynı sendika 29 Mayıs'ta sözleşme imzalama hakkı elde etti. Aradan geçen süreç içerisinde toplu iş sözleşmesi imzalamasına yaklaşmayan CHP'li belediyenin tutumu 230 işçiyi mağdur ediyor. Toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmamasından dolayı alınan grev kararı, 4 Ekim Cuma gününe kadar sözleşme imzalanmazsa resmi olarak başlatılacak. CHP'li Başkan Mustafa Geyikçi, daha önce de işçi maaşlarının ödenememesi üzerine borç edebiyatı yapmış, ancak ardından 6 gün 6 gece süren ve Onur Akın, Nez, Koray Avcı gibi ünlü şarkıcıların ağırlandığı bir festival düzenleyerek tepkilerin odağı olmuştu. Son olarak da Mutafa Geyikçi, belediyenin 64 kadrolu işçisinin ikramiyesini ödeyemeyince, işçisiyle davalık olmuştu.Finike Belediyesi'nin kapısına grev çağrısı ilanını asan Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, Finike Altın Portakal AŞ ile Hizmet- İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamadığını söyledi. Cuma gününe kadar anlaşmanın imzalanmaması durumunda grevin resmen başlayacağını belirten Kandil, CHP'li belediyenin anlaşmaya yaklaşmadığını ifade etti.Kandil, "Finike Belediyesi'nin işçiyi düşünmeyen tavrı artık işçinin canına tak etmiştir" dedi. CHP'li Başkan Mustafa Geyikçi'nin festivallerle uğraşmaktan işçileri düşünmeye fırsatının olmadığını söyleyen Kandil, "Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyelerdeki asgari ücretin 2.200 lira olması vaadini dahi yerine getirmiyorlar" dedi. Amaçlarının toplu iş sözleşmesi bekleyen işçilerin haklarının ve refah seviyelerinin daha iyiye taşımak olduğunu ifade eden Kandil, "Fakat Başkan Geyikçi, işçiyi her gün nasıl kapının önüne koyarım diye uğraşmaktan işçilerin şartlarını düşünemez oldu" diye konuştu.