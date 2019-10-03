Geçen yılı yakaladık

BUGÜN NELER OLDU

TURİST sayısında rekorlar kıran Antalya, eylül ayı sonu itibariyle geçen yılın rakamlarına yaklaşıldı. Antalya'ya 1 Ocak- 30 Eylül tarihleri arasında havayoluyla 13 milyon 5 bin 193 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,22'lik artış yaşandı. Geçen yılın tamamında 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşılmıştı. Milliyetlerine göre ise Antalya'ya en fazla turist Rusya'dan geldi. Bu ülkeden 9 ayda toplam 4 milyon 752 bin 660 kişi gelirken, ikinci Almanya'dan 2 milyon 85 bin 83, üçüncü sırada yer alan Ukrayna'dan 726 bin 602, dördüncü İngiltere'den 623 bin 501 ve beşinci sırada yer alan Polonya'dan ise 487 bin 665 turist geldi. Rusya 887 bin turist ile eylül ayında da zirvede yer aldı. 387 bin turist ile ikinci olan Almanya'ya büyük fark attı. Antalya'da yıl sonu için konulan 16 milyon hedefi için umutlar arttı.