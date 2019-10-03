Gelin görümce A.Ş.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'te, Rabia Gökbelen (25) ve ağabeyinin eşi Dilek Gökbelen (35), fiber tekne ile denize açılarak, teknelerdeki yerli ve yabancı turistlere turistik eşya satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Antalya'nın Demre ilçesinde kışın seracılık yapan yenge ve görümce, yaz aylarında ise Fethiye'nin Göcek mahallesinde kiraladıkları evde yaşıyor.İkili, bin bir emekle kışın çiftlikteki işlerden boşta kaldıkları zamanda diktikleri çanta, elbise ve pareoları, Göcek'te kendilerine ait fiber tekneyle denize açılarak, lüks yatlara ve günübirlik tur teknelerine yanaşıp, yerli ve yabancı turistlere 50 ile 120 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Dilek Gökbelen, "Benim için hayat hep bir mücadeleydi. Okula gittiğim zamanlarda bile yazları çalışırdım. Durumumuz iyi olsaydı eğitimimi tamamlardım. Kızım ve oğlum okusun diye mücadele ediyorum" dedi.Üniversite mezunu olan ve iş bulamamaktan dert yakınan Rabia Gökbelen, kullandığı 4 metrelik tekneyle de usta kaptanlara taş çıkartıyor. Gökbelen, kadınlardan büyük destek gördüklerini belirterek, "Biz kendi ürünlerimizi yapıyoruz. Teknelere yanaşıyor, ürünlerimizi gösteriyor, satış yapıyoruz" dedi.