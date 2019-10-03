Kadınlar üreterek kazanıyor

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ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde üretici destekli kurulan Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, çalışmalarını hızlandırdı. Kadınların emeklerinin daha üst bir seviyeye çıkarılması için kurulan kooperatif, turşu kurma çalışmasını başlattı. Kooperatifin kurucusu Dudu Kocabaş, daha çok kadın katılımcıyla büyük bir aile olmak istediklerini söyleyerek kooperatifin topluma katkıda bulunmayı hedeflediğini söyledi.Kocabaş, ev hanımları tarafından üretilebilecek tarhana, erişte, mantı, turşu, yerli ürünler gibi yöresel bütün ürünleri kooperatif markası ile satışa sunduklarını belirterek, "Böylelikle ilçemizde bir markada kazandırmış olacağız. Bu şekilde hem Korkuteli kazanacak hem de ev hanımlarımız" dedi. Tamamen ilçede yetişen ürünlerden oluşan meyve ve sebzelerden yapılan ürünleri satan kadınlar, kooperatif önünde biber turşusu kurdular.