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Kadınlar üreterek kazanıyor

Kadın emeklerinin üst seviyeye çıkarılması için kurulan Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kendi markasını oluşturdu. Ürünlere turşuyu da ekledi

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019
Kadınlar üreterek kazanıyor
ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde üretici destekli kurulan Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, çalışmalarını hızlandırdı. Kadınların emeklerinin daha üst bir seviyeye çıkarılması için kurulan kooperatif, turşu kurma çalışmasını başlattı. Kooperatifin kurucusu Dudu Kocabaş, daha çok kadın katılımcıyla büyük bir aile olmak istediklerini söyleyerek kooperatifin topluma katkıda bulunmayı hedeflediğini söyledi.

MARKA OLUŞTURDULAR
Kocabaş, ev hanımları tarafından üretilebilecek tarhana, erişte, mantı, turşu, yerli ürünler gibi yöresel bütün ürünleri kooperatif markası ile satışa sunduklarını belirterek, "Böylelikle ilçemizde bir markada kazandırmış olacağız. Bu şekilde hem Korkuteli kazanacak hem de ev hanımlarımız" dedi. Tamamen ilçede yetişen ürünlerden oluşan meyve ve sebzelerden yapılan ürünleri satan kadınlar, kooperatif önünde biber turşusu kurdular.
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Kadınlar üreterek kazanıyor
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