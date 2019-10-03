Kartal’a bileniyor

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut, umutlu konuştu. Takımın performansından memnun olduğunu belirten Erol Bulut, "Hazırlıklarımızı o doğrultuda gerçekleştiriyoruz. İyi hazırlanıyoruz, futbolcularımız iyi konsantre olmuş durumdalar. Umduğumuz puan veya puanları alarak dönmek istiyoruz" diye konuştu.Beraberlikle biten son iki maçı değerlendiren Bulut, "Gençlerbirliği maçında ilk yarı istediğimiz oyunu sahada sergilemedik ama ikinci yarı istediğimiz oyun ve istediğimiz pozisyonları yakaladık, golü atamadık. Sivasspor'a karşı ilk 3-4 dakika konsantrasyonumuz yüzde 100 değildi. Nitekim gol yedik. Golü yedikten sonra takımımız uyandı. Ondan sonra tek kale maç oynadık, 43 kez rakip ceza sahasına girdik. 37 ortamız var." dedi. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmana sakatlığı bulunan Lokman Gör, Salih Uçan ve Juanfran katılmadı.