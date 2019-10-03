Özel öğrencilerin eserleri beğenildi

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi'nin yönlendirmesiyle kentteki bazı okullarda oluşturulan özel sınıflarda, dezavantajlı gruplara yönelik uzmanlar tarafından özel eğitim ve öğretim yapılıyor. Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulu Özel Sınıfı'nda 8 özel öğrenci bulunuyor. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri de özel öğrencileri sınıfında ziyaret etti. KAGİK Başkanı Zuhal Büyükçulcu ve arkadaşları, çocuklara pasta ikram ederek, öğrencilerin yaptıkları el işi eserleri inceledi. KAGİK üyeleri, özel öğrenciler için her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdi. Özel sınıfta eğitim alan öğrenciler, el işi ve el sanatları gibi alanlarda yetiştirilirken, bileklik, ayraç, resimlik, ahşap eserler gibi birçok eser yapıyor.