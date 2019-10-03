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Şampiyonaya renkli açılış

Giriş Tarihi: 3.10.2019
Şampiyonaya renkli açılış
ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde düzenlenen Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası kortej yürüyüşüyle başladı. Mehteran Takımı'nın konseri sonrası, Kaş Likyalı Yörükler Patara ekibi gösterisi sunuldu. Kaş Kaymakamlığı katkısıyla Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca (TSSF) gerçekleştirilecek şampiyonanın 5 Ekim'de biteceği bildirildi. Kaş Başka sloganıyla gerçekleşen şampiyonayla eş zamanlı olarak Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası da Kaş'ta gerçekleşecek.

KAŞ İÇİN TANITIM FIRSATI
Dalış şampiyonası açılış törenine yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi. Her türlü güvenlik ve sağlık önleminin alındığını vurgulayan TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen "5 ülkeden katılım olan şampiyonalar, Kaş için önemli bir tanıtım fırsatı olacak" ifadelerini kullandı.
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Şampiyonaya renkli açılış
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