Yayalar için nöbet

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında Antalya, Isparta ve Burdur ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde de program düzenlendi. Antalya'da Konyaaltı Caddesi'ndeki Barbaros İlköğretim Okulu önünde öğrencilerin, emniyet, jandarma ve protokol üyelerinin katılımıyla trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.Ellerinde "Yaya geçidi nöbeti", "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, durdurdukları araçlardaki sürücülere broşür dağıttı, yayanın trafikteki önemini anlattı. Engelli vatandaşlar da ellerinde bastonlarıyla ve tekerlekli sandalyeyle yaya geçidinden geçti. Polis ve jandarma ekipleri, yürümekte güçlük çeken yaşlıları, yolun karşısına geçirdi. Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban da etkinliğe katıldı.Burdur'daki Gazi İlkokulu önünde düzenlenen etkinlikte de öğrenciler yaya önceliğini anlatan gösteri yaptı. Ellerinde dövizler bulunan öğrenciler, düdük komutlarıyla yaya geçidinden geçerek, "Öncelik yayanın, öncelik hayatın" sloganı attı. Vali Hasan Şıldak, 2019'un yaya öncelikli trafik yılı ilan edildiğini hatırlattı. Isparta'da da Nazmiye Demirel Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ellerindeki dövizlerle yaya geçidini kullandı. Vali Ömer Seymenoğlu, farkındalık etkinlikleri ile trafik kazalarında düşüş yaşandığını söyledi. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, sürücüleri durdurarak bilgilendirme yaptı.