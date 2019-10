60 yıldır at arabası yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'NIN Yalvaç ilçesinde küçük bir işletmede 60 yıl önce ustasından öğrendiklerini tahtalara işleyen Yaşar Küçüker, tahta oymacılığı, tahtadan süs eşyası ve at arabası imalatında mesleğin son temsilcilerinden. 60 yıl boyunca tahtalara şekil vererek at arabası imal eden Yaşar Küçüker'in mesleği, başta otomobil olmak üzere motorlu taşıtların yaygınlaşmasının ardından zamana yenildi.Eskiden olduğu kadar at arabası siparişi de alamayan Küçüker, at arabalarının boyutunu küçültüp bahçe ve ev içi süs eşyası olarak kullanılması için imal etmeye devam etti. At arabalarını renk renk boyayıp tekerleklerini takan Küçüker, bunları boyutuna göre 250 TL'den 1000 TL'ye kadar satıyor. Bazen ayda 4 adet sattığını bazen de hiç satamadığını anlatan Yaşar Küçüker çocuklarının da baba mesleğini devam ettirmek istemediğini söyledi.