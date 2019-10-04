Antalya yine sözünü tuttu

BUGÜN NELER OLDU

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya Valiliği ziyaretinde Antalya'da son 17 yılda yapılan yatırımları anlattı.Antalya'ya 17 yılda 46 milyar liralık yatırım yapıldığını anlatan Selçuk, sadece kendi bakanlığının yatırımının 8 milyar lirayı aştığını söyledi. Sadece geçen yıl Antalya'da sosyal yardımlardan 50 bin ailenin yararlandığını anlatan Selçuk, "Antalya'da İŞKUR aracılığıyla 250 bin vatandaşımızın işe yerleşmesini sağladık ve istihdam teşviklerinden faydalanan 200 bini aşkın işverenimize yaklaşık 5 milyar lira da destek olduk" diye konuştu.Vali Münir Karaloğlu ise Antalya'nın yapılan yatırımların istihdam olarak geri döndüğüne dikkat çekti. 2019 başında ilan edilen İstihdamı Destekleme Paketi'nden en çok Antalya'nın yararlandığını vurgulayan Karaloğlu, "Geçen sene TOBB Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz 150 bin yeni istihdam sözümüzü, Temmuz ayı itibariyle 158 binle tuttuğumuzu ifade etmek isterim" dedi.