Denize atladı ama polisten kaçamadı

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ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde denize giren kişinin çantasını çalan hırsız denize atlamasına rağmen güvenlik görevlilerine yakalanmaktan kurtulamadı. Olay, Sahil Antalya Yaşam Parkı 10 numaralı plajda meydana geldi. Denize giren Muzaffer Kaş'ın İçinde cüzdan, telefon ve giyim eşyalarının bulunduğu çantasını çalan V.G. güvenlik görevlilerin kendini tespit etmesi üzerine varyanta doğru kaçmaya başladı. Yakalanacağını anlayan V.G., çantayı sahile bırakıp kendini suya atladı. Kıyafetleriyle bir süre yüzen V.G, giysilerinin ağırlığının artmasıyla boğulma tehlikesi geçirince sahile çıkmak zorunda kaldı. Kıskıvrak yakalanan V.G, polis ekiplerine teslim edildi.