F.Bahçe’ye gözdağı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 7'nci haftasında Antalyaspor, bugün saat 20.30'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, Kadıköy'e iddialı çıkacak. Yönetim kurulu üyesi Ramazan Karabulut, "Fenerbahçe'yi inşallah yeneceğiz. Hocamız hepimiz umutluyuz. İstanbul'a galibiyet için geldik" ifadelerini kullandı.Antalyaspor ile Fenerbahçe ligde 47'nci maçını oynayacak.Akrep'in 38 golüne, Kanarya 84 golle karşılık verdi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı son dört maçta galibiyet elde edemedi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibini 2 kez yendi. İLK MAÇ 1982'DEİki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı.. Antalyaspor, Fenerbahçe'yi 2012-2013'te 3-1, 2016- 2017'de 1-0'lık skorlarla yendi. İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 55 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.İki takım arasında geçen sezonun son haftasında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Dün İstanbul'a gelen Antalyaspor'da sakat futbolcuların maça yetişemeyecek olması teknik heyeti üzdü. Fenerbahçe maçında 3 futbolcu forma giyemeyecek.Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın hücumda Gustavo yerine Dala'ya, Charles'in yerine de Chico'ya görev vermesi bekleniyor. MİLLİ "SEVİNÇ"Genç futbolcu Halil İbrahim Sevinç, U18 Milli Takımının Çekya ve İsveç ile oynayacağı Uluslararası 3'lü Turnuva karşılaşmalarının aday kadrosuna davet edildi.ANTALYASPOR, önceki akşam son hazırlıklarını yaptı ve dün İstanbul'a gitti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda Fenerbahçe maçının taktik provası çalışıldı. İdmanı başkan Ali Şafak Öztürk, futbol şube sorumlusu Aytaç Altay ve futbol direktörü Sedat Karabük, birlikte izleyerek Hakan Özmert ile ayak üstü konuştu.ZİRAAT Türkiye Kupası dördüncü turunda Niğde Anadoluspor ile eşleyen Antalyaspor, kuradan son derece memnun. Kırmızı-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Ramazan Karabulut, eşleşme ile ilgiliifadelerini kullandı. İnegölspor'a rakip olan Aytemiz Alanyaspor'un futbol şube sorumlusu Metin Fahri Özçelik ise "İnegölspor geçmişte alt liglerde maç yaptığımız takımlardan. Bu sene de kurada çıktı. Artık maçı bekliyoruz" dedi. Özçelik, Beşiktaş maçı için dedeğerlendirmesinde bulundu.