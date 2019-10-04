F.Bahçe’ye gözdağı

Süper Lig'in 7'nci haftasında Antalyaspor, bugün saat 20.30'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, Kadıköy'e iddialı çıkacak. Yönetim kurulu üyesi Ramazan Karabulut, "Fenerbahçe'yi inşallah yeneceğiz. Hocamız hepimiz umutluyuz. İstanbul'a galibiyet için geldik" ifadelerini kullandı.
7 KEZ GALİP GELEBİLDİ
Antalyaspor ile Fenerbahçe ligde 47'nci maçını oynayacak. Süper Lig'de geride kalan 46 maçın 31'ini Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma ise berabere sona erdi.
Akrep'in 38 golüne, Kanarya 84 golle karşılık verdi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı son dört maçta galibiyet elde edemedi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibini 2 kez yendi. İLK MAÇ 1982'DE
İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 23 maçtan 20'sini kazandı
. Antalyaspor, Fenerbahçe'yi 2012-2013'te 3-1, 2016- 2017'de 1-0'lık skorlarla yendi. İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 55 gol attı, kalesinde 18 gol gördü. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015- 2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetleri elde etti.
İki takım arasında geçen sezonun son haftasında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
ANTALYASPOR'DA 3 EKSİK
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Dün İstanbul'a gelen Antalyaspor'da sakat futbolcuların maça yetişemeyecek olması teknik heyeti üzdü. Fenerbahçe maçında 3 futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlığı geçmeyen Gustavo, Charles ile Harun Kavaklıdere, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almadı.
Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın hücumda Gustavo yerine Dala'ya, Charles'in yerine de Chico'ya görev vermesi bekleniyor. MİLLİ "SEVİNÇ"
Genç futbolcu Halil İbrahim Sevinç, U18 Milli Takımının Çekya ve İsveç ile oynayacağı Uluslararası 3'lü Turnuva karşılaşmalarının aday kadrosuna davet edildi. Halil İbrahim'in milli formayı giyecek olması takımda seviçle karşılandı.
BAŞKAN SAHAYA İNDİ
ANTALYASPOR, önceki akşam son hazırlıklarını yaptı ve dün İstanbul'a gitti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda Fenerbahçe maçının taktik provası çalışıldı. İdmanı başkan Ali Şafak Öztürk, futbol şube sorumlusu Aytaç Altay ve futbol direktörü Sedat Karabük, birlikte izleyerek Hakan Özmert ile ayak üstü konuştu.
ANTALYA VE ALANYA KUPADA GÖZÜNÜ YÜKSEKLERE DİKTİ
ZİRAAT Türkiye Kupası dördüncü turunda Niğde Anadoluspor ile eşleyen Antalyaspor, kuradan son derece memnun. Kırmızı-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Ramazan Karabulut, eşleşme ile ilgili "Kura çekimi bütün kulüplerimize hayırlı olsun, zaten buraya kadar gelebilmiş kulüplerin hepsi üst düzey. Kazasız, sakatlıksın kupa maçlarını geçmeyi ve finale gitmeyi hedefliyoruz"
ifadelerini kullandı. İnegölspor'a rakip olan Aytemiz Alanyaspor'un futbol şube sorumlusu Metin Fahri Özçelik ise "İnegölspor geçmişte alt liglerde maç yaptığımız takımlardan. Bu sene de kurada çıktı. Artık maçı bekliyoruz" dedi. Özçelik, Beşiktaş maçı için de "Rakibimiz sıkıntılı günler geçirse de çok güçlü bir takım. Zor bir mücadele olacak. Biz de iyi gidiyoruz. Hedefimiz yine puan almak. Çünkü, ligde ilk beş içeresinde olmayı planlıyoruz"
değerlendirmesinde bulundu.