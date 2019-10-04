Gamze hırs küpü

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LONDRA 2012 Olimpiyatları'nda gümüş madalya elde eden, daha sonra yasaklı madde kullandığı iddiasıyla gündeme gelen milli atlet Gamze Bulut Duvar, kendisine verilen doping cezası konusunda hukuk mücadelesini sürdürürken diğer yandan da azim ve kararlığını yeniden döndüğü spor hayatı için de gerçekleştirmek istiyor. Aldığı cezanın ardından 2 çocuk sahibi olan ve verilen cezanın 2020 yılı mayıs ayında sona ereceğini kaydeden Milli Atlet Duvar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boy göstererek, yeniden Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak için çalışıyor.ISPARTA'DA bir süredir Avustralyalı Antrenörü gözetiminde çalışan Bulut, kendisine yöneltilen 'Ceza alan sporcular pes eder' yorumuna karşılık, "Türk kadını asla pes etmez" yanıtını verdi. Milli Atlet Gamze Bulut Duvar, kendisi gibi Milli Atlet olan eşi Hakan Duvar ve 2 çocuğuyla birlikte Isparta'da zamanının çoğunu yeniden olimpiyatlarda madalya kazanmak için harcıyor.