Havacılar yorgunluk attı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE'NİN en yoğun havalimanlarının başında gelen ve milyonlarca turist ağırlayan Fraport TAV Antalya Havalimanı çalışanları Lara Beach'te düzenlenen aile gününde buluştu. Çalışanların ve ailelerinin katıldığı etkinlikler, çeşitli yarışmalar ve oyunlara ev sahipliği yapıp yaz sezonuna da veda edildi.Aile günü etkinliklerinde mangalın başına Fraport TAV Antalya Havalimanı TAV Genel Müdürü Deniz Varol'un yanı sıra diğer departman müdürleri geçti. Çuval, halat çekme ve şişme oyun parkurunda survivor yarışmalarının gerçekleştirildiği etkinliklerin keyfini çocuklar çıkardı.