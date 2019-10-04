Kepez’de şehit gerginligi sürüyor

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AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Kepez Belediye Meclisi'nde Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in adının bir caddeye verilmesine ilişkin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa İlhan'ın şerh koymasına sert sözlerle tepki gösterdi. Şehit babası İlyas Sönmez ile bir basın toplantısı düzenleyen Bayraktar, "O şerh aslında onların içindeki dünyasını yansıtan bir şerhti" dedi.CHP'li İlhan'ın, 'caddelere şehit ismi verilmesi toplumsal psikolojiyi olumsuz etkiliyor' sözlerine de atıfta bulunan Bahattin Bayraktar, "Demek ki cibilliyeti bozuk olanların psikolojisi şehitlerden bozuluyor. Cibilliyeti bozuk, şehide laf söyleyecek kadar seviyesini düşürmüş insanlara aslında çok da bir şey söylemeye gerek yok. Milletin, kamuoyunun takdirine bırakacağız" ifadelerini kullandı.Şehit babası İlyas Sönmez ise aslen Vanlı olduklarını belirterek, "Van'dan çok sayıda kişi aradı. 'Nasıl böyle bir şey yaparsınız?' diyerek HDP İl binasına gidip istifa etmişler. O malum insana diyorum ki Diyarbakır'da çocukları kaçırılan anneler için şerh koysaydı da, getirip çocukları annelerine teslim etseydi daha iyi olmaz mıydı? Önce o annelerin sözlerini dinlemeleri lazım" açıklamasında bulundu. Sönmez, Kepez belediyesi meclis üyelerine teşekkür etti.