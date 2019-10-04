Otelciye can suyu kredisi

BUGÜN NELER OLDU

TURİZM sektörü temsilcileri, İngiliz tur şirketi Thomas Cook'un iflası nedeniyle doğabilecek mağduriyetin önlenmesi için hazırlanan kredi destek paketini "can suyu" olarak değerlendirdi. Kredi için başvurular ise bugün başlıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca kredi destek paketi ile iki tur operatörü ve hava yolu firmalarıyla görüşmelerin sağlanmasının sektörü rahatlattığını söyledi.Bu süreçte gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizm sektörünün profesyonelce hareket ettiğini vurgulayan Atmaca, kredi destek paketinin de işletmeler açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Alacakların nasıl tahsil edileceği yönünde de bir beklenti içinde olduklarını anlatan Atmaca, "Kredi destek paketi, sektöre can suyu olacaktır. Özellikle bazı işletmelere nefes aldıracaktır. İngiliz pazarında 2020 satışları devam ediyor. Farklı tur operatörleri ve uçak firmalarıyla yapılan anlaşmalarla açığın kapatılacağını, 2020 rakamlarında herhangi bir düşüşün olmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.