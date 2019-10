Trafik terörü isyanı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da ilk bebeğini kucağına alamadan trafik terörü kurbanı olan 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Satılmış Fırat'ın kardeşi Burcu Kınayman, Attalos Heykeli yanında basın açıklaması yaparak 'Trafik canavarı olma' diye trafik kazalarına karşı savaş başlattı. Protestoya, Satılmış Fırat'ın eşi Cansu 5 aylık kızı Asya ile birlikte katıldı. Kınayman, ağabeyinin resminin de bulunduğu ve üzerinde , 'Fırat'ı unutma!', 'Trafik canavarı olma', 'Bir can da sen alma' yazılı pankartlar astı. Burcu Kınayman, "Yeğenim daha doğmadan babasız kaldı. Kardeşim için adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.Kardeşinin can verdiği kazayı yapan sürücü G.G.'nin tahliye edilmesine isyan eden Kınayman, "Kardeşinin, 3 hafta sonra doğacak kız çocuğunu kucağına alamadan can verdi. Sürücü azami hız limiti saatte 50 kilometre olan yerde 120 kilometre hızla ilerliyor. 2 yıl önce trafikten men edilmiş, alkollü ve şerit ihlali yapıyor. Kaza sonrası da aracın hasarına bırakıp gidiyor. Sanığın en üst sınırdan ceza almasını istiyorum" dedi. Burcu Kınayman, alkollü sürücülere en yüksek cezaların verilmesi için imza kampanyası da başlattı.Babaanne Satı Gedik de kızı, gelini ve torunun etkinliğine destek verdi. Sürücünün, tahliye edildiğini aktaran Kınayman, "Yengem mahkemeden sonra doğum yaptı. Bugün kardeşimin doğum günü ve onu bu şekilde anmak istedik. Kazaların önüne geçmek istiyoruz. Kazalarda cezaların daha caydırıcı olmasını istiyoruz" dedi.