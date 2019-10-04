Triatlon rüzgarı alanya’da esecek

BUGÜN NELER OLDU

ALANYA, ITU Paratriatlon Dünya Kupası, Alanya ETU Triathlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triathlon Federasyonu Triathlon– Aquatlon Türkiye Finali yarışmalarına ev sahipliği yapacak.Alanya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayan ve bu yıl 29. kez düzenlenecek olan Alanya Triatlonu'nun tüm hazırlıkları tamamlandı. Alanya'da 5 ve 6 Ekim günü bazı yollar organizasyonun emniyetli bir şekilde yapılabilmesi için trafiğe kapatılacak. 5 Ekim Cumartesi günü 06.00-17.30 saatleri arasında ve 6 Ekim Pazar günü 06.00- 17.30 saatleri arasında Deniz Taksi Kavşağı, Kuyular Önü, İskele Caddesi, Rıhtım, Villa Okan Restoran ve Atatürk Anıtı arası (yolun güneyi) ile Atatürk Anıtı, Yalı Taksi, Grand Kaptan Otel (çift taraflı) trafiğe kapatılacak.