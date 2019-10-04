Yaşlı çınarlar buluşuyor

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Antalya'da mahallesindeki vatandaşlara alışılagelmişin dışında hizmetler yapan ve bu nedenle 'süper muhtar' olarak anılan Halil Ay, mahallenin yaşlı çınarlarını kahvaltıda buluşturdu. Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Ay, yeni başlattığı projesiyle 2 ayda bir mahallenin yaşlılarıyla kahvaltıda buluşmaya başladı. Yaşlılara vefa gösteren muhtar, onların tecrübelerinden faydalanarak anılarını da dinledi.Haşim İşcan Mahallesi'ndeki 30 yaşlıyla kahvaltıda bir araya gelen Ay, yaşlıların çaylarını ve yiyeceklerini servis etti. Yaşlılarla kahvaltıda ilk buluşmasını gerçekleştiren muhtar, bundan sonra her 2 ayda buluşmalar gerçekleştireceğini ifade etti. Mahalledeki yaşlı çınarla çok önem verdiğini söyleyen Ay, "Onlar bizim değerlerimiz. Mahallemizi hep beraber yönetmek için onların tecrübelerine başvuruyorum. Elimden geldiği kadar da onların yardımına koşmaya çalışıyorum" dedi. Yatalak olan yaşlıların olduğunu hatırlatan Ay, onların kahvaltılarının da evlerine gönderildiğini ifade etti.Muhtar Ay'ın ellerinde büyüdüğünü ifade eden yaşlılar, bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Bu tür buluşmaların çok önemli olduğunu söyleyen Gülbahar Büyükçınar, "Kendimizi değerli hissetmemizi sağlıyor. Birlik ve beraberlik içinde eski günleri anıyoruz" dedi. Ay, yaşlıların yemeklerini evlerine götürürken, evlerin bakımını ve temizliğinide yapıyor.