30 yıllık evini hayır için bağışladı

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ISPARTA'DA hayırsever Ümmü Dolmacı (70), Modernevler Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır oturduğu evi sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağışladı. Bağışlanan ev, Ümmü Dolmacı ve Vali Ömer Seymenoğlu tarafından imzalanan protokol ile sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere kamuya devredildi.Ev, yapılacak tadilatın ardından Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet verecek. Bu bağışın diğer hayırseverlere örnek olacağını belirten Vali Seymenoğlu, "İnsanımız kazanmıştır, biriktirmiştir fırsat bulunca da insanlığın hizmetinde kullanmak için biriktirdiklerini bağışlayabilmektedir. Bu da devletimizin yaptığı yatırımlara bir destek anlamı taşımaktadır" dedi. Seymenoğlu, aile hekimliği birimi olarak kullanılacak merkeze Ümmü Dolmacı isminin verileceğini, merkezde ilk etapta 2 aile hekiminin görev yapacağını açıkladı.