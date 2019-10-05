70 bin caretta denizle buluştu

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ANTALYA'NIN 30 kilometrelik Belek sahilinde, caretta caretta deniz kaplumbağalarının bu yıl oluşturduğu 2 bin 120 yuvadan yaklaşık 70 bin yavru denize ulaştı. Kundu, Kadriye, Boğazkent ve Denizkent'i içine alan 30 kilometrelik Belek sahillerinde, caretta caretta'ların yuvalama dönemi 15 Mayıs'ta başladı, ekim ayının ilk haftası sona erdi. 20 yıldır bölgede çalışma yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Hacattepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canpolat, "Yaklaşık 4.5 ay süren ve 40 gönüllünün görev aldığı sezonda, erginliğe ulaşmaları dileğiyle denize kavuşturulan yavru kaplumbağalar için gururluyuz" diye konuştu.Bu yıl ilk yuvanın 20 Mayıs'ta oluştuğunu, ilk yavruların da 18 Temmuz'da deniz ile buluştuğunu belirten Canpolat, geçen yıllara göre bu yıl yumurta bırakma sürecinin geç başladığını, mayıs ayında oluşan yuva sayısının az olduğuna işaret etti. Canpolat, "Havaların soğuk gitmesi nedeniyle geçen yıl 45-50 günde yumurtalarından çıkan yavrular, bu yıl 55-60 günde yumurtadan çıktı. Bu nedenle kuluçka süresini de uzattı" dedi.