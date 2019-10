8 ülkeye keçe ihracatı

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'NIN Yalvaç ilçesinde yaşayan Gencer Kondal (48), 30 yıldır Akdeniz bölgesinde yetiştirilen keçi ve koyunların yünlerinden keçe ve kepenek imal ediyor. Her türlü deseni keçeye işleyebilen Kondal, zamanla yünlerden 78 çeşit renk elde etti. Çantadan heybeye, yatak örtüsünden ayakkabıya her türlü isteğe karşılık verebildiklerini anlatan Kondal, özellikle çanta ve bebek patiklerinin çok talep gördüğünü söyledi.Keçeden imal edilen ürünlerin ilgi çektiğini ve her yerden sipariş aldığını belirten Kondal, Akdeniz bölgesi dışında hiç bir yerden yün almadığını söyledi. Talebe yetişemediğini anlatan Kondal, "Ürettiğim bu ürünleri yurt dışına da gönderiyorum. Hollanda, Almanya, İsviçre başta olmak üzere 8 ülkeye gönderiyorum" dedi.