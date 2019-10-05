Anneden adalet isyanı

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'DA trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) ikinci duruşması Antalya'daki Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'nde görüldü. Ertelenen duruşma sonrası İrem Su'nun annesi Leyla ve babası Halil Akkaya açıklamaya yaptı. İrem Su'nun fotoğrafının yer aldığı bir pankart açan acılı aile gözyaşlarını tutamadı. Anne Leyla Akkaya, pankarta sarılarak uzun süre ağladı. Baba Halil Akkaya da eşine sarılarak destek olmaya çalıştı. Aileye destek için gelen İrem Su'nun arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı.Aile, 13 Mart'ta meydana gelen kazada, kızlarının olduğu araca çarpan otomobilin sürücüsü Emre Esmer'in 1,92 promil alkollü ve kırmızı ışık ihlali yapmasına rağmen 9 yıl 9 ay hapis cezası almasına isyan etti. Leyla Akkaya, "İrem Su gideli 6.5 ay, 204 gün oldu. İrem Su gelmeyecek. Biz bunun farkındayız. Kaşına, gözüne kurban olduğun evladını büyütüyorsun, sonra da biri gelip alıyor. Bu cezaların artırılmasını, caydırıcı olmasını istiyorum. Biz ailelerin artık ağlamamasını istiyoruz" dedi.Leyla Akkaya, "Ben depremden çok korkuyorum. Kızım da inşaat mühendisi olup, bana depreme dayanıklı ev yapacaktı. Ben de onun için çalışıp para biriktiriyordum. Biz o parayla İrem Su'ya mezar aldık. O bana ev yapacaktı. Ben ona ev yaptım" diye konuştu. MAKÜ Öğrenci Toplulukları ile Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftar grupları da aileye destek verdi.