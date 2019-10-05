Antalya’da evlendiler

BUGÜN NELER OLDU

MEKSİKA'DA tanışıp birbirilerine aşık olan İş insanı Fabıan Issac Barbera Castro, nişanlısı Carolina Alveraz Montero ile kısa süre önce yerleştikleri Antalya Döşemealtı'nda dünya evine girdi. Çiftin nikakıhda nikah işlemlerinde kendilerine yardımcı olan belediye personeli oldu.Damat Castro nikahta diz çökerek yüzüğünü gelin CMontero'ya taktı. Montero ise Türk adetlerine uyup, yeni eşinin ayağına basarak 'evde söz sahibi benim' dedi. Meksikalı çift düğün pastası yerine belediye personelinin kendilerine ikram ettiği Türk baklavasını birbirlerine yedirdi.