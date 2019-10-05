Balık ihalesine silahlı baskın

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Antalya Balıkçı Barınağı'nda iki grup arasında balık ihalesi sırasında çıkan, silahlı ve demir çubuklu kavgada 2 kişi demir çubukla, 3 kişi silahlı olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polisi alarma geçiren olay sabah saat 08:45 sularında Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde balık ihalesinde alıcı ile satıcılar arasında iddialara göre fiyat nedeniyle tartışma çıktı. Aralarında daha önceden de husumet olduğu öne sürülen alıcı grup, barınaktan ayrılıp, bir süre sonra silahlı adamları ile geri geldi.İki otomobil ile geri dönen grup ellerindeki tabanca ve tüfekle balık satıcılarına saldırdı. Karşı grup da demir çubukla karşılık verdi. Çatışmada balık satan gruptan Kenan Pehlivanoğlu sol bacağından, Emre Sağılır sol kolundan tabancayla ve Faik Halat darp nedeniyle yaralandı. Satıcıların da silahla karşılık verdiği olayda Mehmet Güren başından ağır yaralandı. İhaleye giren bir kişi ise bacağından yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından polis alarma geçti.TÜFEK ve tabancaların yanı sıra demir çubuk ve sopaların kullanıldığı kavgada, olay yerinden kaçan 5 kişilik grup, kent merkezinde yakalandı. İki grubun aynı hastanede tedavi görmemesi için polis yaralıları ayrı ayrı hastanelere sevk etti. Başından aldığı demir çubukla ağır yaralanan Mehmet Güren özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iki gruptan 9 kişiyi gözaltına aldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü olayın çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti.