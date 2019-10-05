Batı Akdeniz ihracatı 1.4 milyar dolar oldu

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BATI Akdeniz bölgesinden 9 ayda gerçekleşen ihracat tutarı 1 milyar 354 milyon 703 bin 378 dolar oldu. Bölgeden sadece eylül ayında 137 milyon 432 bin 564 dolarlık ihracat gerçekleşti. 9 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,31 oranında ihracat artışı yaşanırken, bu oran sadece eylül ayında yüzde 7.67 oldu.Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Türkiye'de Ocak-Eylül döneminde ihracatta yüzde 1.1 artış olduğunu hatırlatarak, bölge olarak yine ülke ortalamasının üzerinde olunduğunu vurguladı. Bahar, ilk 9 aylık dönemde en fazla ihracatı maden ve metal sektörünün gerçekleştirdiğini, en büyük ihraç pazarının ise önceki yıllardaki Rus ağırlığını kıran Çin olduğunu söyledi.Batı Akdeniz'den maden sektörünün 340 milyon 794 bin dolara ulaştığını vurgulayan Bahar, onu 333 milyon 650 bin dolar ile yaş meyve ve sebzenin takip ettiğini söylerdi. Eylül ayında en ciddi ihracat artışının ise savunma ve havacılık sektöründe yaşandığına değinen Bahar, geçen yıl 12 milyon dolar olan savunma sektörünün bu yıl yüzde 272 artarak 48 milyon 198 bin dolara çıktığına dikkat çekti.