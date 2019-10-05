Isaac’in ölümü Akrepleri üzdü

BUGÜN NELER OLDU

büyük bölümünü Türkiye'de geçiren, bir dönem Antalyaspor forması da giyen ve futbol hayatına ABD 2. Ligi ekiplerinde Bold FC'de sürdüren , hayatını kaybetti. 31 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun kalp krizi nedeniyle vefat ettiği açıklandı.ölümü üzerine Antalyasyor açıklama yaptı. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,denildi.