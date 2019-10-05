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Isaac’in ölümü Akrepleri üzdü

Giriş Tarihi: 5.10.2019
Isaac’in ölümü Akrepleri üzdü
KARIYERININ büyük bölümünü Türkiye'de geçiren, bir dönem Antalyaspor forması da giyen ve futbol hayatına ABD 2. Ligi ekiplerinde Bold FC'de sürdüren , hayatını kaybetti. 31 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun kalp krizi nedeniyle vefat ettiği açıklandı. 2005 yılında Türkiye'ye gelen Isaac Promise, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Mersin İdman Yurdu, Karabükspor ve Giresunspor formalarını da giymişti.

ANTALYASPOR'DA ÜZÜNTÜ
PROMISE'NIN ölümü üzerine Antalyasyor açıklama yaptı. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2012- 2014 yılları arasında forma giymiş olan Isaac Promise'nin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Ailesi ve yakınlarına sabır, başta camiamız olmak üzere futbol dünyasına baş sağlığı dileriz" denildi.
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Isaac’in ölümü Akrepleri üzdü
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