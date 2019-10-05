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Organik kokteyl beğenildi

Belek’teki of Legends’ta ‘milkoloji’ adı verilen sebze ve meyve kokteyli yapıldı

Giriş Tarihi: 5.10.2019
Organik kokteyl beğenildi
ANTALYA'NIN Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki The Land of Legends'ta meyvelerden yapılan şekersiz organik kokteyl turistlerin ilgisini çekti. 10 yıldır turizm sektöründe çalışan ve 2015 yılında 'kokteyl' dalında Türkiye şampiyonu olan içecek uzmanı Mehmet Ciğer tarafından misafirler için hazırlanan doğal ve organik kokteyle 'milkoloji' adı verildi.

PEKMEZ DE VAR
Mehmet Ciğer, alkolsüz, şekersiz, taze meyve ve sebzelerden hazırlanan bu kokteylin, dünyada sadece kendileri tarafından yapıldığını söyledi. Ciğer, şeker ihtiyacını bal ve pekmezle giderdikleri kokteyldeki nane, biberiye ve kekik gibi bazı ürünlerin de kendileri tarafından organik yetiştirildiğini anlattı.
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Organik kokteyl beğenildi
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