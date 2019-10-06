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Eğitime yatırım meyve verdi

’de açıldı. 17 okuldan 300 öğrencinin yaptığı projeler gururlandırdı

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Eğitime yatırım meyve verdi
TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi Kepez'de açıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi bünyesinde gerçekleştirilen serginin açılışına, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak katıldı. Tarih, resim, teknoloji ve araştırma projelerinin yer aldığı serginin açılışında konuşan Tütüncü, eğitime verdikleri katkının altını çizdi. 17 OKUL, 300 ÖĞRENCİ
Başkan Tütüncü, "Adeta bir bahçeyi kurmuş, o bahçeye emek verip, meyve almış bir çiftçinin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Burada müzikle, bilimle ilgilenen birçok öğrencimizi görüyoruz. Eğitim aşkımız her gün daha da büyüyor" dedi. Konuşmasının ardından 17 okuldan 300 öğrencinin katıldığı serginin açılış kurdelesini kesen Tütüncü, meclis üyeleriyle projeleri inceledi.
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Eğitime yatırım meyve verdi
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