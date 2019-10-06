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Engelli sporcudan azmın zaferı

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Engelli sporcudan azmın zaferı

ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde devam eden 3'üncü CMAS-TSSF 'Kaş Başka' Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve TSSF Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'na engelli sporcu Mustafa Beyaz damgasını vurdu. 1 dakika 18 saniyede 28 metreye dalan sporcu Türkiye Şampiyonası'nda 6'ncı sırada yer aldı.

DERİN'DEN YENİ REKOR
Şampiyonada çift palet sabit ağırlıkta Rüstem Derin, dakika 50 saniyede 83 metre dalarak Dünya Kupası'nın sahibi olurken, aynı zamanda Türkiye rekorunu da kırdı. Derin Türkiye Şampiyonası'nda da altın madalya sahibi oldu. Dereceye giren sporculara, törenle ödülleri takdim edildi.

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Engelli sporcudan azmın zaferı
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