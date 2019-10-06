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Faturası ağır şaka

’da arkadaşının şaka amacıyla attığı ayakkabısını almak için çaya inen çocuk, tekrar çıkamadı. Şakacı arkadaşı da ona yardım ederken suya düşüp hastanelik oldu

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Faturası ağır şaka

Burdur'da iki arkadaş arasında şakanın faturası ağır oluyordu. Özgür Mahallesi Çayboyu mevkisinde dün akşam arkadaşlarıyla yürüyüşe çıkan Yusuf Y.'nin şakalaşırken arkadaşına fırlattığı ayakkabısı Burdur Çayı'na düştü. Bunun üzerine Yusuf Y. ayakkabısını almak için çaya indi. Suyun ayakkabısını götürmesi üzerine Yusuf Y., duvara tırmanıp çıkmak istedi.

YARDIM EDERKEN DÜŞTÜ
Ancak başarılı olamadı. Yusuf Y.'ye yardım etmek isteyen arkadaşı Hüseyin Gürcü, çayın demir korkuluklarından sarktı. Arkadaşını elinden tutup çıkarmak isteyen Gürcü dengesini kaybederek, 5 metre yükseklikten çaya düştü. Yaralanan genç, halat yardımıyla kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Çaydan çıkamayan Yusuf Y. de ekipler tarafından kurtarıldı.

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Faturası ağır şaka
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