Faturası ağır şaka

Burdur'da iki arkadaş arasında şakanın faturası ağır oluyordu. Özgür Mahallesi Çayboyu mevkisinde dün akşam arkadaşlarıyla yürüyüşe çıkan Yusuf Y.'nin şakalaşırken arkadaşına fırlattığı ayakkabısı Burdur Çayı'na düştü. Bunun üzerine Yusuf Y. ayakkabısını almak için çaya indi. Suyun ayakkabısını götürmesi üzerine Yusuf Y., duvara tırmanıp çıkmak istedi.

YARDIM EDERKEN DÜŞTÜ

Ancak başarılı olamadı. Yusuf Y.'ye yardım etmek isteyen arkadaşı Hüseyin Gürcü, çayın demir korkuluklarından sarktı. Arkadaşını elinden tutup çıkarmak isteyen Gürcü dengesini kaybederek, 5 metre yükseklikten çaya düştü. Yaralanan genç, halat yardımıyla kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Çaydan çıkamayan Yusuf Y. de ekipler tarafından kurtarıldı.