Fethiye’yi yağmur vurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak sonucu bazı ev ve iş yerlerinin zemin katında su baskınları oluştu. Yaklaşık bir saat etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet, Taşyaka, Kesikkapı, Patlangıç mahallelerindeki bazı evlerin bodrum ve girişi katları ile Sanayi Sitesi'nde su baskınları yaşandı. Zor anlar yaşayan vatandaşlar, kendi imkanlarının yanı sıra itfaiyenin yardımıyla zemin ve bodrum katlara dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

METREKAREYE 49 KİLO YAĞIŞ

Suyla dolan yollarda kalan bazı araçlar ise trafikte aksamalara neden oldu. Lokanta işleten Oktay Durukan, birçok işletmenin su altında kaldığını, altyapı yetersiz olduğu için mağdur olduklarını söyledi. Sanayide tamircilik yapan Mehmet Erdem de yağmurun ardından bir anda dükkanının suyla dolduğunu kaydetti. Fethiye Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri 1.5 saatte Fethiye'de metrekareye 49 kg yağış düştüğünü akşam saatlerine kadar yağış beklenmediğini ifade ettiler. Şiddetli yağmur ve fırtına turistleri de etkilerken, belediye ekipleri dolan mazgalları açarak yollarda biriken suları tahliye ettiler.