Hastalara gönüllü desteği geliyor

TÜRKİYE Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği'nin (EVSAD) Antalya Şubesi törenle açıldı. EVSAD'ın açılış kurdelesini Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü ve EVSAD Onursal Başkanı Uzm. Dr. Orhan Koç birlikte kesti.

50 GÖNÜLLÜDEN 45'İ KADIN

EVSAD Antalya Şubesi Başkanı Halenur Şahin, derneğin derneğin, evde yatağa bağlı hastaların bakımını 5'i erkek, 45'i kadın olmak üzere 50 gönüllü ile yaptığını kaydetti. 'Yorulan Gönüllerde Tebessüm Projesi' ile evde yatağa bağlı hastanın evde bakım kalitesi ve yaşam kalitesinin artacağını söyledi.