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Hastaneye ekspres hat

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Hastaneye ekspres hat

ANTALYA'DA halk otobüsü şoförü Tahsin Gedik (53), aracında rahatsızlanan yolcuyu, güzergâhını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

TÜM DURAKLARI PAS GEÇTİ
Olay, Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. 'LC 07' hattında Lara- Üniversite seferini yapan 07 AU 311 plakalı otobüsteki erkek yolcu, aniden fenalaştı. İlk müdahalesi diğer yolcular tarafından yapılan talihsiz adam için zamanla yarış başladı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen yolcuyu hastaneye yetiştirmek için otobüs şoförü Tahsin Gedik, direksiyonu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine çevirdi. Tüm durakları pas geçen otobüs, adamı zamanında hastaneye yetiştirdi. Gedik, "Durumumun iyi olduğunu öğrendim. Bu bana yeter" dedi.

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Hastaneye ekspres hat
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