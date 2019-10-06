Kadıköy hatırası

Antalyaspor, zorlu Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'den 3 puanı almasını bildi. Fenerbahçe'nin 15 maçlık iç saha yenilmezlik serisini 2012'den sonra yine Akrepler bozdu. Maç sonu soyunma odasında ise tam bir bayram havası esti. Galibiyetle Fenerbahçe ile puanlarını eşitleyen kırmızı beyazlı takımda, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve babası Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk de soyunma odasına inerek zaferi kutladı.

İLK YARI POZİSYONLARI YOKTU

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Korkmaz, "Oyuncularım çok iyi savaştılar ve mücadele ettiler. Golü erken bulduk. Sonra çok yaslandık. Rakibin orta yapmasına müsaade ettik. İlk yarı rakibin pozisyonu yoktu. İkinci yarı yaptığımız hamlelere topu ileri taşıdık. Bizim açımızdan ikinci yarı oyun daha iyiydi" dedi.

2 SENE SONRANIN TAKIMI BU

Kulüp Başkanı Öztürk'e desteği ve öz verisi için teşekkür eden Korkmaz, "Biz bulduğumuz genç yetenekli oyuncuları bu takıma monte etmeye çalışıyoruz. 2 sene sonraki hedefi düşünmeliyiz. 2 sene sonra 6-7 genç oyuncu direkt oynayacak. İşte o zaman hedefe ulaşırsınız. Bazen eleştirildim ama doğru bir karar aldığımızı düşünüyorum. Uzun süre burada kalmayı düşünüyorum. Kalırsam yaş ortalaması daha da düşecek" diye konuştu.



KORKMAZ'DAN 'AİLE' VURGUSU

En büyük avantajlarının çok iyi bir aile olmaları olduğunun anlatan Korkmaz, geçen haftalarda taraftarın yaptığı istifa çağrısına değindi. Korkmaz, "Geçen sene de Ankaragücü'ne kendi evimizde yenildiğimizde böyle oldu. Başkanım o zaman senle devam edeceğim dedi. Kasımpaşa maçından sonra da başkanım aynı şeyleri söyledi. Birbirini seven bir takım varsa birbirini seven teknik heyet ve yönetim var" dedi. Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün ise "Çok önemli galibiyet kazandık. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yenmek muhteşem, muazzam bir şey" dedi. Korkmaz'a da destek veren Süğlün, "Taraftarımız hem yönetime hem teknik heyete güvensin. Teknik heyetle uzun dönem anlaşmamız var" diye konuştu.

AKREP seriyi bozdu

ANTALYASPOR, zorlu galibiyet ile Fenerbahçe'nin yenilgisizlik serisini de bozdu. Süper Lig'de iç sahada 15 maçtır yenilmeyen, bu maçların 9'unu galip tamamlayan Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'a boyun eğdi. Antalyaspor, Fenerbahçe'nin 47 maçlık yenilmezlik serisini de 30 Ekim 2012'de bitirmişti. Antalyaspor o maçı, 3-1'lik skorla galip tamamlamıştı. Bugüne kadar Fenerbahçe ile 46 maç yapan Antalyaspor, 47'nci maçında 8'inci galibiyetini aldı.