Kent Müzesi’nde 29 Ekim hazırlığı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel döneminde başlanan ve tamamlanma noktasına gelmişken seçim sonrası durdurulan Kent Müzesi projesinde çalışmalar yeniden başladı. Yıkılan stadyum alanını kaplayan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Böcek, alanının Cumhuriyet Bayramı öncesinde açılacağını söyledi.

MİLLET BAHÇESİ DEMEDİ

2017'de ihalesi yapılan projenin ihale mevzuatına göre Haziran 2019'da bitmesi gerektiğini hatırlatan Böcek, "Zaman zaman belediyemizin bütçe sorunları dolayısıyla biraz haklı olarak yüklenici firma işi bırakmayı bile düşündü" dedi. Böcek'in açıklamasında Millet Bahçesi ismini kullanmaması da dikkat çekti. Türel, eski stadyum alanının, Karaalioğlu Parkı ve Kent Müzesi ile Millet Bahçesi olacağını açıklamıştı.