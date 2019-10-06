Otostopla iyilik turuna çıktı

ANTALYA'DA beş yıl önce otostop yaparak çıktığı Türkiye turunda, gönüllülerle köy okullarını boyayan, öğrencilere kırtasiye ve giyecek yardımında bulunan Hüseyin Polat, iyiliğin simgesi oldu. Gölge lakaplı müzisyen otostop yaparak çıktığı turda 81 ili gezdi. Sırtında taşıdığı çadırda konaklayan, geçimini de sokak müzisyenliği yaparak sağlayan Polat, köy okullarındaki öğrenciler için sosyal medya üzerinden yardım projeleri başlattı.

SEVGİ EKSPRESİ

Gönüllülerle köy okullarını boyayan, kütüphane oluşturan, öğrencilere kırtasiye ve giyecek yardımında bulunan Polat, yüzlerce çocuğun gönlüne dokundu. Polat, Suriye sınırındaki kamplara da giderek göçmenlerle buluştu, onlara mini konserler düzenledi. Polat, 'Sevgi ekspresi' adını verdiği proje kapsamında, gelecek ay da 180 gönüllüyle trenle gideceği Kars'ta köy okullarındaki öğrencilere yardım götüreceklerini söyledi. Polat sıradan biriyken çocuklara umut olan bir gezgine dönüşmekten mutlu olduğunu söyledi.