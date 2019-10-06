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Selvet teyzeden son ‘iyilik’

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Selvet teyzeden son ‘iyilik’

BURDUR'DA iyiliksever kimliği ile tanınan 61 yaşındaki Selvet Bilge, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası, tedaviye alındığı Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Engelli anne ve babanın çocuklarına 6 yaşına kadar tüm masraflarını karşılayarak bakan Bilge'nin iyilikseverliği devam ettirmek isteyen ailesi, tüm organlarını bağışlayarak onun iyilikseverliğini devam ettirme kararı aldı. 3

HASTAYA UMUT OLDU
Bilge'nin karaciğerinin, aynı hastanede nakil bekleyen bir hastaya nakledileceği belirtildi. Bilge'nin böbrekleri ise Antalya ve Konya'da nakil bekleyen 2 hastaya takılmak üzere, 112 Acil Servis ambulansları ile yola çıktı. Yaşadığı süreçte de 'iyiliksever' olarak tanınan kadının organları toplam 3 hastaya nakledilerek umut olacak.

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Selvet teyzeden son ‘iyilik’
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