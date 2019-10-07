27 gemi batığında araştırma sürüyor

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ANTALYA kıyılarında, 1500 ile 2700 yaş aralığında 27 gemi batığı bulundu. Tarihi anlamda önemli olan bir bulgu olan batıklardaki yüklerin çoğu kıyıdan 2-3 kilometre açıkta, 30 ile 60 metre derinlikte bulundu. Batıklara ait yüklerin ise amforalarda taşınan şarap, zeytinyağı, balık sosu, kurutulmuş balık ile külçe cam, tabak, tuğla ve kiremit olduğu belirlendi.Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, batıkların, Afrika'dan Batı Akdeniz, Karadeniz ve Hint Okyanusu'na deniz ticaretini gösteren önemli kanıtlar olduğunu vurguladı. Öniz, "Yükü Kilikya Bölgesi'ne ait zeytinyağı ve şarap olan 9 batık var" diye konuştu. Doç. Dr. Öniz, çalışmalarının tespit çalışması niteliğinde olduğunu belirterek, "Önemli olan yani risk taşıyan kalıntıların bazılarını Demre ilçesinde bulunan Likya Uygarlıkları Müzesi ile Antalya Müzesi'ne teslim ettik" dedi.