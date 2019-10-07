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Bebek arabaları ile son sürat yarış

Giriş Tarihi: 7.10.2019
Bebek arabaları ile son sürat yarış
BURDUR'DA düzenlenen yarışmada babalar, boş bebek arabalarıyla yarıştı. Dünya Emzirme Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarış öncesi İl Sağlık Müdürlüğü de İstasyon Caddesi'nde stant açarak annelere emzirmenin önemini anlatan bilgilendirme broşürleri dağıttı. BABALARA MADALYA
Etkinlik kapsamında düzenlenen ve babaların boş bebek arabalarıyla girdiği yarışta renkli anlar yaşandı. Babalar birinci olmak için ter dökerken izleyenler kahkahaya boğuldu. Yarışmada dereceye girenlere İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Sevinç Sütlü tarafından madalya verildi.
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Bebek arabaları ile son sürat yarış
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