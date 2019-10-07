Bütçe defteri ile tasarruf bilinci

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ISPARTA Eğirdir Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4 yıl önce başlatılan 'Bütçe defteri' projesine bu yıl da devam ediliyor. Çocuklara tasarruf alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen proje kapsamında, Mustafa Çetinkaya İlkokulu'nda bir program düzenlendi. Programa, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu katıldı. Bütçe Defteri Projesi'ni öğrencilere tanıtan, projenin fikir babası Başkan Gök, "Kazanma ve harcama konusunda daha duyarlı bir gençliğin yetişmesi için projeyi başlattık. Öğrencilerimiz tasarrufu bütçe tutarak öğreniyor" dedi. Belediye Başkanı Veli Gök, velilerden de çocuklarının bütçe defterlerini mutlaka kontrol etmeleri çağrısında bulundu.